Китайські вчені вперше синтезували крохмаль з вуглекислого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Китайські вчені розробили перший в світі штучний метод синтезу крохмалю з вуглекислого газу. Дослідження, проведене Тяньцзиньським інститутом промислової біотехнології Китайської академії наук (CAS), було опубліковано в журналі Science, передає УНН.
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В якості основного компонента їжі, крохмаль зазвичай виробляється сільськогосподарськими культурами шляхом фотосинтезу. Для синтезу крохмалю в природі необхідно близько 60 метаболічних реакцій і складна фізіологічна регуляція.
У всьому світі було проведено безліч досліджень по синтезу крохмалю, але раніше не було досягнуто великого прогресу.
За словами Ма Яньхе, генерального директора Тяньцзиньського інституту промислової біотехнології, дослідницька група розробила штучний шлях синтезу крохмалю, що складається всього з 11 основних реакцій, вперше досягнувши повного синтезу від вуглекислого газу до молекул крохмалю в лабораторії.
За словами Ма, який також є автором дослідження, структура синтетичного крохмалю виявилася такою ж, як і у натурального крохмалю.
Попередні випробування показують, що новий метод приблизно в 8,5 разів ефективніший, ніж виробництво крохмалю традиційним сільським господарством, виходячи з швидкості синтезу крохмалю.
Згідно з поточними результатами, річне виробництво крохмалю в біореакторі розміром один кубічний метр теоретично дорівнює приблизно 0,3 га кукурудзяних полів в Китаї без урахування витрат енергії.
За словами Ма, в ході дослідження був розроблений і зібраний анаболічний шлях, який існує в природі, і його ефективність значно вище, ніж у природних біологічних процесів.
Він додав, що це дослідження обіцяє допомогти в реалізації виробництва крохмальних цехів і забезпечує новий технічний шлях для синтезу складних молекул з діоксиду вуглецю.
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