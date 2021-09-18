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Китайская версия TikTok ограничила использование приложения подростками до 14 лет

Китайская версия TikTok ограничила использование приложения подростками до 14 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Китайское приложение для быстрого просмотра видео Douyin, китайской версии TikTok, сообщило, что каждый из его аутентифицированных клиентов в возрасте до 14 лет теперь будет входить в приложение в "молодежном режиме", чтобы защитить молодежь от несоответствующего контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В молодежном режиме в приложении Douyin, принадлежащей компаний ByteDance, клиенты младше 14 лет могут заходить в приложение только на 40 минут в день, и только с 6 утра до 10 вечера.

В Douyin отмечают, что эта мера, по сути, является самой суровой в историческом прошлом платформы.

Популярное приложение для обмена социальными сообщениями WeChat, что принадлежит Tencent, дополнительно имеет "молодежный режим", который при включении ограничивает доступ молодых клиентов в некоторые видеоигры и функции.

Добавим

В этом году китайские регулирующие органы усилили контроль над Интернетом, преследуя социальные компании за "нарушение основных социалистических ценностей".

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