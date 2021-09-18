Китайская версия TikTok ограничила использование приложения подростками до 14 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Китайское приложение для быстрого просмотра видео Douyin, китайской версии TikTok, сообщило, что каждый из его аутентифицированных клиентов в возрасте до 14 лет теперь будет входить в приложение в "молодежном режиме", чтобы защитить молодежь от несоответствующего контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В молодежном режиме в приложении Douyin, принадлежащей компаний ByteDance, клиенты младше 14 лет могут заходить в приложение только на 40 минут в день, и только с 6 утра до 10 вечера.
В Douyin отмечают, что эта мера, по сути, является самой суровой в историческом прошлом платформы.
Популярное приложение для обмена социальными сообщениями WeChat, что принадлежит Tencent, дополнительно имеет "молодежный режим", который при включении ограничивает доступ молодых клиентов в некоторые видеоигры и функции.
Добавим
В этом году китайские регулирующие органы усилили контроль над Интернетом, преследуя социальные компании за "нарушение основных социалистических ценностей".