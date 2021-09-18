Китайская версия TikTok ограничила использование приложения подростками до 14 лет

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Китайское приложение для быстрого просмотра видео Douyin, китайской версии TikTok, сообщило, что каждый из его аутентифицированных клиентов в возрасте до 14 лет теперь будет входить в приложение в "молодежном режиме", чтобы защитить молодежь от несоответствующего контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.