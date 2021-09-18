Китайська версія TikTok обмежила використання додатку підлітками до 14 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Китайський додаток для швидкого перегляду відео Douyin, китайської версії TikTok, повідомив, що кожен з його аутентіфікованих клієнтів у віці до 14 років тепер буде входити в додаток в "молодіжному режимі", щоб захистити молодь від невідповідного контенту. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У молодіжному режимі в додатку Douyin, що належить компаніх ByteDance, клієнти молодше 14 років можуть заходити в додаток тільки на 40 хвилин в день, і тільки з 6 ранку до 10 вечора.
В Douyin зазначають, що ця міра, по суті, є найсуворішою в історичному минулому платформи.
Популярний додаток для обміну соціальними повідомленнями WeChat, що належить Tencent, додатково має "молодіжний режим", який при включенні обмежує доступ молодих клієнтів до деяких відеоігор і функцій.
Додамо
Цього року китайські регулюючі органи посилили контроль над Інтернетом, переслідуючи соціальні компанії за "порушення основних соціалістичних цінностей".