Китайская ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для Пакистана

Спутник PRSS-1 является первым оптическим спутником дистанционного зондирования, разработанным Китайской академией космических технологий для Пакистана, и 17-м спутником, разработанным ей для иностранных покупателей.

Спутник для научных экспериментов PakTES-1A, разработанный Пакистаном, был выведен на орбиту одновременно с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".

Это еще один проект сотрудничества между Китаем и Пакистаном в космической области с момента запуска спутника связи 1R в августе 2011 года.

Спутник PRSS-1 предназначен для обследования земель и ресурсов, мониторинга стихийных бедствий, проведения исследований в области сельского хозяйства и городского планирования, а также для предоставления информации дистанционного зондирования для региона вдоль "Пояса и пути".

Данная миссия - 279-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".



Напомним, 27 июня Китай вывел на орбиту два спутника для тестирования новых технологий.