Китайська ракета-носій вивела на орбіту два супутники для Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Китай в понеділок вивів на орбіту два супутники для Пакистану. Запуск ракети-носія "Чанчжен-2С" з космічними апаратами на борту відбувся о 11:56 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Супутник PRSS-1 є першим оптичним супутником дистанційного зондування, розробленим Китайською академією космічних технологій для Пакистану, і 17-м супутником, розробленим їй для іноземних покупців.
Супутник для наукових експериментів PakTES-1A, розроблений Пакистаном, був виведений на орбіту одночасно за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2С".
Це ще один проект співпраці між Китаєм і Пакистаном в космічній галузі з моменту запуску супутника зв'язку 1R в серпні 2011 року.
Супутник PRSS-1 призначений для обстеження земель і ресурсів, моніторингу стихійних лих, проведення досліджень в галузі сільського господарства і міського планування, а також для надання інформації дистанційного зондування для регіону уздовж "Поясу і шляху".
Дана місія - 279-й за рахунком запуск ракети-носія серії "Чанчжен".
Нагадаємо, 27 червня Китай вивів на орбіту два супутники для тестування нових технологій.