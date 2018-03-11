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Китай снизит пошлины на импорт автомобилей и товаров массового потребления

Китай снизит пошлины на импорт автомобилей и товаров массового потребления

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Китайские власти планируют снизить пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров массового потребления и будут продолжать усиливать открытость китайского рынка. Об этом заявил 11 марта министр коммерции КНР Чжун Шань, информирует УНН.

“Мы будем стимулировать внутреннее потребление, для чего в значительной степени облегчим доступ к нашим рынкам, — отметил он, выступая на пресс-конференции. — Мы снизим импортные пошлины на автомобили и ряд других потребительских товаров, обеспечим степень открытости услуг в таких сферах, как телекоммуникации, медицина, образование, пенсионное обеспечение”.

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По словам главы Минкоммерции, китайское правительство собирается активно стимулировать потребление в населенных пунктах провинциального уровня, принимать меры к повышению качества обслуживания в магазинах и на рынках. “У нас большой потенциал для дальнейшего успешного развития. Население Китая составляет примерно 1,4 млрд человек, из низ 400 млн жителей относятся к категории обеспеченных граждан со средним уровнем дохода. По мере непрерывного экономического роста благосостояния граждан КНР будет постоянно повышаться, а вместе с ним заметно усиливаться и внутренний потребительский потенциал”, — подчеркнул Чжун Шань.

Министр отметил, что потребление уже стало главным фактором развития экономики КНР, которая все меньше зависит от экспорта и притока иностранного капитала. “Мы превратились в большую потребительскую государство, и по объему приобретенных благ занимаем второе место в мире. Четвертый год подряд потребление выступает в качестве главного драйвера роста нашей страны”, — заявил он.

В то же время Чжун Шань признал, что для успешной реализации многочисленных проектов новой стратегии, ориентированной на усиление открытости внутренних рынков, власти еще предстоит решить ряд проблем, которые приводят к усилению дисбаланса в экономическом развитии Китая.

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Напомним, сегодня на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим органом государственной власти в Китае, начнут рассмотрение поправок в конституцию, согласно которым могут быть отменены ограничения на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

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