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Китай знизить мита на імпорт автомобілів і товарів масового споживання

Китай знизить мита на імпорт автомобілів і товарів масового споживання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Китайська влада планує знизити мита на імпорт автомобілів і ряд товарів масового споживання і буде продовжувати посилювати відкритість китайського ринку. Про це заявив у неділю міністр комерції КНР Чжун Шань, інформує УНН.

“Ми будемо стимулювати внутрішнє споживання, для чого в значній мірі полегшимо доступ до наших ринків, — зазначив він, виступаючи на прес-конференції. — Ми знизимо імпортні мита на автомобілі і ряд інших споживчих товарів, забезпечимо ступінь відкритості послуг у таких сферах, як телекомунікації, медицина, освіта, пенсійне забезпечення”.

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За словами глави Мінкомерції, китайський уряд збирається активно стимулювати споживання в населених пунктах провінційного рівня, вживати заходів до підвищення якості обслуговування в магазинах і на ринках. “У нас великий потенціал для подальшого успішного розвитку. Населення Китаю становить приблизно 1,4 млрд чоловік, з низ 400 млн жителів відносяться до категорії забезпечених громадян із середнім рівнем доходу. У міру безперервного економічного зростання добробут громадян КНР буде постійно підвищуватися, а разом з ним помітно посилюватися і внутрішній споживчий потенціал”, - підкреслив Чжун Шань.

Міністр зазначив, що споживання вже стало головним фактором розвитку економіки КНР, яка все менше залежить від експорту і припливу іноземного капіталу. “Ми перетворилися у велику споживчу державу, і за обсягом придбаних благ займаємо друге місце в світі. Четвертий рік поспіль споживання виступає в якості головного драйвера зростання нашої країни”, — заявив він.

У той же час Чжун Шань визнав, що для успішної реалізації численних проектів нової стратегії, орієнтованої на посилення відкритості внутрішніх ринків, владі ще належить вирішити ряд проблем, які призводять до посилення дисбалансу в економічному розвитку Китаю.

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Нагадаємо, сьогодні на сесії Всекитайських зборів народних представників, яке є вищим органом державної влади у Китаї, почнуть розгляд поправок до конституції, згідно з якими можуть бути скасовані обмеження на кількість термінів правління генерального секретаря Комуністичної партії Китаю.

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