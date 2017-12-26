Китай заявил о намерениях ограничить население Шанхая

"К 2035 году количество резидентов в Шанхае будет контролироваться в размере около 25 млн, а общее количество земель, доступных для стройки, не будет превышать 3200 км.кв", - говорится в сообщении.

Также указано, что Шанхай страдает от "болезни большого города", которая возникает, когда в мегаполисе слишком загрязненная среда, большие пробки транспорта и отсутствие государственных услуг, включая образование и медицинские услуги.

Сейчас население города достигло около 24,3 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Китай достигли договоренности о регулярном обмене информацией, в том числе разведывательной, о ситуации в КНДР и о влиянии на Пхеньян международных санкций.