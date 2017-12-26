Китай заявив про наміри обмежити населення Шанхаю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Влада Шанхаю в Китаї має намір обмежити населення міста до 25 мільйонів людей до 2035 року. Про це повідомляє прес-служба Державної ради Китаю, передає SBC News.
"До 2035 року кількість резидентів у Шанхаї буде контролюватися у розмірі близько 25 млн, а загальна кількість земель, доступних для будівництва, не буде перевищувати 3200 км.кв", - сказано в повідомленні.
Також зазначено, що Шанхай страждає від "хвороби великого міста", яка виникає, коли в мегаполісі занадто забруднене середовище, великі затори транспорту та брак державних послуг, включаючи освіту та медичні послуги.
Наразі кількість населення міста сягнула близько 24,3 млн осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США і Китай досягли домовленості про регулярний обмін інформацією, в тому числі розвідувальної, про ситуацію в КНДР і про вплив на Пхеньян міжнародних санкцій.