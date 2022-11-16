Китай заинтересован в будущем Украины, на уровне посольства есть коммуникация – Зеленский

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"Наибольший товарооборот Украины с Китаем. Был наибольший до войны. Это говорит о том, что мы в фокусе Китая. Стратегически они нас видят в фокусе, это понятно по бизнесу, по средствам. Относительно нашего сельского хозяйства мы им очень важны. Агропромышленный комплекс, мощности, возможные будущие иллюстрации переработки. Во многом они заинтересованы. Поверьте, на уровне Посольства они с нами коммуникируют, и постоянно показывают, что они за всем следят, за всеми нашими месседжами. Они заинтересованы в будущем Украины", - сказал Зеленский.

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Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 глава Китая Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку прекращения огня и мирных переговоров, чтобы положить конец войне в Украине.

Си подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры.