Китай зацікавлений у майбутньому України, на рівні посольства є комунікація – Зеленський

Цитата

"Найбільший товарообіг України з Китаєм. Був найбільший до війни. Це говорить про те, що ми в фокусі Китаю. Стратегічно вони нас бачать у фокусі, це зрозуміло щодо бізнесу, по коштах. Щодо нашого сільського господарства ми їм дуже важливі. Агропромисловий комплекс, потужності, можливі майбутні ілюстрації переробки. Багато всього в чому вони зацікавлені. Повірте, на рівні Посольства вони з нами комунікують, і постійно показують, що вони за всім слідкують, за всіма нашими меседжами. Вони зацікавлені в майбутньому України", - сказав Зеленський.

Доповнення

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G20 очільник Китаю Сі Цзіньпін підтвердив свою підтримку припинення вогню та мирних переговорів, щоб покласти край війні в Україні.

Сі підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла і послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори.