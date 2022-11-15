Саміт G20: Сі Цзіньпін знову закликав до мирних переговорів для завершення війни в Україні

Деталі

"Сі підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла і послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори", - йдеться у повідомленні китайського державного ЗМІ CCTV.

У звіті офісу французького президента йдеться, що два лідери "підтвердили свою тверду позицію щодо запобігання застосуванню ядерної зброї" у війні в Україні — лінія, яка не була включена до китайських повідомлень про зустріч.

Доповнення

Зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном відбулася на полях саміту G20 на індонезійському острові Балі.

За підсумками французький лідер заявив, що разом зі Сі Цзіньпіном закликає до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України і що Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні.