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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 4172 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116287 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Китай предостерег США от "торговой войны" из-за введения пошлин на импорт

Китай предостерег США от "торговой войны" из-за введения пошлин на импорт

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Китай осудил действия американского президента Дональда Трампа, который в четверг, 22 марта, подписал меморандум о введении дополнительных торговых пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт посольства КНР в США.

По мнению дипломатов, США проигнорировали “рациональные призывы” со стороны китайских коллег и одобрили торговые ограничения, несмотря на “взаимовыгодный характер торговых отношений между Китаем и США и консенсус между двумя государствами о разрешении конфликтов путем консультаций”.

“Это типичный односторонний протекционистский шаг. Китай крайне разочарован и решительно выступает против такого действия”, — следует из заявления.

Посольство отметило, что Китай не хотел бы вести торговую войну с кем бы то ни было, однако подчеркнуло, что в случае такого противостояния не будет бояться принимать соответствующие меры.

“Если США инициируют торговую войну, Китай будет бороться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Трамп объявил “торговую войну” Китаю.

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