Китай предостерег США от "торговой войны" из-за введения пошлин на импорт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Китай осудил действия американского президента Дональда Трампа, который в четверг, 22 марта, подписал меморандум о введении дополнительных торговых пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт посольства КНР в США.
По мнению дипломатов, США проигнорировали “рациональные призывы” со стороны китайских коллег и одобрили торговые ограничения, несмотря на “взаимовыгодный характер торговых отношений между Китаем и США и консенсус между двумя государствами о разрешении конфликтов путем консультаций”.
“Это типичный односторонний протекционистский шаг. Китай крайне разочарован и решительно выступает против такого действия”, — следует из заявления.
Посольство отметило, что Китай не хотел бы вести торговую войну с кем бы то ни было, однако подчеркнуло, что в случае такого противостояния не будет бояться принимать соответствующие меры.
“Если США инициируют торговую войну, Китай будет бороться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, Трамп объявил “торговую войну” Китаю.