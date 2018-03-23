Китай застеріг США від "торгової війни" через введення мит на імпорт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Китай засудив дії американського президента Дональда Трампа, який у четвер, 22 березня, підписав меморандум про введення додаткових торгових мит на китайську продукцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт посольства КНР у США.
На думку дипломатів, США проігнорували “раціональні заклики” з боку китайських колег і схвалили торгові обмеження, незважаючи на “взаємовигідний характер торгових відносин між Китаєм і США і консенсус між двома державами про дозвіл конфліктів шляхом консультацій”.
“Це типовий односторонній протекціоністський крок. Китай украй розчарований і рішуче виступає проти такої дії”, - випливає з заяви.
Посольство наголосило, що Китай не хотів би вести торговельну війну з ким би то не було, проте підкреслило, що на випадок такого протистояння не боятимуться приймати відповідні заходи.
“Якщо США ініціюють торгову війну, Китай буде боротися до кінця, щоб захистити свої законні інтереси всіма необхідними способами”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, Трамп оголосив “торгівельну війну” Китаю.