Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Китай вывел в среду на орбиту два спутника для тестирования новых технологий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с космическими аппаратами на борту состоялся в 11:30 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
Как сообщается, запущенные два спутника предназначены для тестирования технологий нового типа по формированию сети межспутниковой связи и наблюдению поверхности Земли.
Данная миссия - 278-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
Напомним, японский зонд "Хаябуса-2" долетел до астероида Рюгу для изучения происхождения жизни.