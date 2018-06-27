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Китай запустив два супутники для тестування нових технологій

Китай запустив два супутники для тестування нових технологій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Китай вивів у середу на орбіту два супутники для тестування нових технологій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.

Запуск ракети-носія "Чанчжен-2С" з космічними апаратами на борту відбувся об 11:30 за пекінським часом з космодрому Січан в південно-західній провінції Сичуань.

Як повідомляється, два запущені супутники призначені для тестування технологій нового типу з формування мережі міжсупутникового зв'язку і спостереження поверхні Землі.

Ця місія - 278-й за рахунком запуск ракети-носія серії "Чанчжен".

Нагадаємо, японський зонд "Хаябуса-2" долетів до астероїда Рюгу для вивчення походження життя.

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