Китай ввел санкции против литовского министра за "провокационную" поездку на Тайвань

Детали

Пекин заявил, что визит заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукявичюте «унижает принцип одного Китая, серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и подрывает суверенитет и территориальную целостность».

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«В ответ на вопиющий и провокационный поступок Вайчукявичюте Китай принимает решение о введении санкций, остановке всех форм обмена с Министерством транспорта и коммуникаций Литвы, а также об остановке обмена и сотрудничества с Литвой в сфере международных автомобильных дорог и транспорта», – говорится в заявлении МИД КНР.

В Твиттере чиновник сообщила, что за пять дней провела 14 встреч на Тайване, сосредоточив внимание на способах укрепления сотрудничества с тайваньскими морскими, судоходными и авиационными компаниями.

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Литовская министр является вторым официальным высокопоставленным представителем, на которого Пекин наложил санкции. Предыдущим была спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вызвавшая ожесточенное осуждение со стороны Китая.

Вскоре после ее отъезда Пекин начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, что стало четким сигналом для Тайбэя и всего мира.

Китай также снизил военный диалог с США и приостановил сотрудничество по изменению климата.