Китай запровадив санкції проти литовського міністра за "провокаційну" поїздку на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Китай у п'ятницю оголосив, що наклав санкції на литовського міністра за її нещодавню поїздку до Тайваню, передає УНН.
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Пекін заявив, що візит заступника міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукявічюте «зневажає принцип одного Китаю, серйозно втручається у внутрішні справи Китаю та підриває суверенітет та територіальну цілісність».
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«У відповідь на кричущий та провокаційний вчинок Вайчукявічюте Китай приймає рішення про введення санкцій, зупинення всіх форм обміну з Міністерством транспорту та комунікацій Литви, а також зупинення обміну та співробітництва з Литвою у сфері міжнародних автомобільних доріг і транспорту», - йдеться у заяві МЗС КНР.
У Твіттері посадовиця повідомила, що за п'ять днів провела 14 зустрічей на Тайвані, зосередивши увагу на способах зміцнення співпраці з тайванськими морськими, судноплавними та авіаційними компаніями.
Додамо
Литовська міністр є другим офіційним високопоставленим представником, на якого Пекін наклав санкції. Попередньою була спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка викликала запеклий осуд з боку Китаю.
Незабаром після її від'їзду Пекін розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню, що стало чітким сигналом для Тайбея та всього світу.
Китай також знизив військовий діалог зі США та призупинив співпрацю з питань зміни клімату.