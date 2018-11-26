Китай призвал не обострять ситуацию в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Китай призывает не допускать эскалации ситуации в Черном море и решить соответствующие разногласия путем диалога и консультаций. Так официальный представитель МИД КНР на брифинге прокомментировал ситуацию с захватом украинских кораблей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нам известно об этих сообщениях. Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не допускать эскалации ситуации, а также с помощью диалога и консультаций достичь консенсуса и урегулировать разногласия", - указал дипломат.
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Добавим, что Китай сейчас председательствует в Совете безопасности ООН.
Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.