Китай закликав не загострювати ситуацію в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Китай закликає не допускати ескалації ситуації в Чорному морі і вирішити відповідні розбіжності шляхом діалогу і консультацій. Так офіційний представник МЗС КНР на брифінгу прокоментував ситуацію із захопленням українських кораблів, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Нам відомо про ці повідомлення. Китай закликає всі сторони проявляти стриманість, не допускати ескалації ситуації, а також за допомогою діалогу і консультацій досягти консенсусу і врегулювати розбіжності", - вказав дипломат.
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Додамо, що Китай наразі головує в Раді безпеки ООН.
Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна і поранили 6 моряків, решта в полоні.
Як повідомляв УНН, у зв'язку з подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.