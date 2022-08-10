Китай угрожает применить военную силу для взятия под контроль Тайваня - AP

Детали

В англоязычной версии китайского заявления говорится, что Пекин «будет работать с величайшей искренностью и приложит все усилия для достижения мирного воссоединения».

«Но мы не отказываемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это делается для защиты от внешнего вмешательства и любой сепаратистской деятельности», — говорится в заявлении.

«Мы всегда будем готовы ответить применением силы или других необходимых средств на вмешательство внешних сил или радикальные действия сепаратистских элементов. Наша конечная цель — обеспечить перспективы мирного воссоединения Китая и продвинуть этот процесс», — сказано в сообщении.

Заявление, опубликованное Управлением кабинета министров по делам Тайваня и его отделом новостей, последовало за неделей ракетных стрельб и вторжения в тайваньские воды и воздушное пространство китайских военных кораблей и самолетов ВВС, пишет издание.

Такие действия нарушили авиасообщение и судоходство в регионе, что имеет решающее значение для глобальных цепочек поставок, что вызвало резкое осуждение со стороны США, Японии и других стран.

Дополнение

Китай заявляет, что угрожающие шаги были вызваны визитом на Тайвань на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, но Тайвань говорит, что такие визиты являются обычным делом и что Китай использовал это как повод для усиления своих угроз.

В ответ на визит Пелоси Китай заявил, что прекращает диалог по безопасности на море и изменению климата с США, главным военным и политическим покровителем Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня предупредил во вторник, что китайские военные учения отражают стремление контролировать большие участки западной части Тихого океана, тогда как Тайбэй провел собственные учения, чтобы подчеркнуть свою готовность защищать себя. Во вторник его военные провели учения с боевой стрельбой в округе Пиндун на юго-восточном побережье.

Пекин продолжил текущие учения, не объявив, когда они закончатся.

США, главный "покровитель" Тайбэя, также продемонстрировали готовность противостоять угрозам Китая. Вашингтон не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем из уважения к Пекину, но он юридически обязан обеспечить, чтобы остров мог защищаться, и относиться ко всем угрозам в его адрес как к вопросам, вызывающим серьезную обеспокоенность.

Это оставляет открытым вопрос о том, отправит ли Вашингтон войска, если Китай нападет на Тайвань. Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что США обязаны это сделать, но его сотрудники быстро опровергли эти комментарии.