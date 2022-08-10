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Китай загрожує застосувати військову силу для взяття під контроль Тайваню - AP

Китай загрожує застосувати військову силу для взяття під контроль Тайваню - AP

Київ • УНН

 • 142096 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Китай у середу підтвердив свою загрозу застосувати військову силу, щоб поставити під свій контроль самоврядний Тайвань, на тлі загроз китайськими військовими навчаннями, які підняли напруженість у відносинах між сторонами до найвищого рівня за останні роки, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

В англомовній версії китайської заяви йдеться, що Пекін "працюватиме з найбільшою щирістю і докладе всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання".

"Але ми не відмовляємося від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів. Це робиться для захисту від зовнішнього втручання та будь-якої сепаратистської діяльності", - йдеться у заяві.

"Ми завжди будемо готові відповісти застосуванням сили чи інших необхідних засобів на втручання зовнішніх сил чи радикальні дії сепаратистських елементів. Наша кінцева мета – забезпечити перспективи мирного возз'єднання Китаю та просунути цей процес", – сказано у повідомленні.

Заява, опублікована Управлінням кабінету міністрів у справах Тайваню та його відділом новин, послідувала за майже тижнем ракетних стрільб та вторгнення в тайванські води та повітряний простір китайських військових кораблів і літаків ВПС, пише видання.

Такі дії порушили авіасполучення та судноплавство в регіоні, що має вирішальне значення для глобальних ланцюжків поставок, що викликало різке засудження з боку США, Японії та інших країн.

Доповнення

Китай заявляє, що загрозливі кроки були викликані візитом на Тайвань минулого тижня спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, але Тайвань каже, що такі візити є звичайною справою і що Китай використовував це як привід для посилення своїх погроз.

У відповідь на візит Пелосі Китай заявив, що припиняє діалог з питань безпеки на морі та зміни клімату зі США, головним військовим та політичним покровителем Тайваню.

Міністр закордонних справ Тайваню попередив у вівторок, що китайські військові навчання відображають прагнення контролювати великі ділянки західної частини Тихого океану, тоді як Тайбей провів власні навчання, щоб наголосити на своїй готовності захищати себе. У вівторок його військові провели навчання з бойовою стрільбою в окрузі Піндун на південно-східному узбережжі.

Пекін продовжив поточні навчання, не оголосивши, коли вони закінчаться.

США, головний заступник Тайбея, також продемонстрували готовність протистояти загрозам Китаю. Вашингтон не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем з поваги до Пекіна, але він юридично зобов'язаний забезпечити, щоб острів міг захищатися, і ставитися до всіх загроз на його адресу як до питань, що викликають серйозне занепокоєння.

Це залишає відкритим питання про те, чи Вашингтон відправить війська, якщо Китай нападе на Тайвань. Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що США зобов’язані це зробити, але його співробітники швидко спростували ці коментарі.

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