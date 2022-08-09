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Тайвань заявляє, що Китай прагне контролювати моря

Тайвань заявляє, що Китай прагне контролювати моря

Київ • УНН

 • 137999 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив у вівторок, що Китай прагне контролювати Східнокитайське та Південнокитайське моря через Тайванську протоку, описавши більші амбіції змінити статус-кво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та перешкодити країнам допомагати острову, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міністр закордонних справ Джозеф Ву сказав, що Китай прагне змінити статус-кво та анексувати Тайвань, самоврядну острівну республіку, яку він вважає своєю територією.

За словами Ву, навчання є репетицією вторгнення на острів, метою якого є запобігання приходу інших країн на допомогу острову.

Навчання також демонструють "геостратегічні амбіції Китаю за межами Тайваню", сказав Ву.

"Китай не має права втручатися або змінювати" демократичний процес тайванського народу або взаємодію з іншими країнами, сказав він.

Тайвань та материк — це окремі юрисдикції, "жодна з яких не підпорядковується іншій", сказав Ву.

Доповнення

З четверга Китай направив військові кораблі та літаки через середню лінію Тайванської протоки та запустив ракети у води, що оточують острів. Ігноруючи заклики знизити напруженість, Пекін продовжив навчання, рівнозначні блокаді, не оголосивши, коли вони закінчаться, відзначає видання.

Це сталося після візиту до Тайбея спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, найбільш високопоставленого американського посадовця за останні 25 років, на Тайвань, що розлютило Китай, який вважає самоврядний острів своїм.

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