Тайвань заявляет, что Китай стремится контролировать море

Детали

Министр иностранных дел Джозеф Ву сказал, что Китай стремится изменить статус-кво и аннексировать Тайвань, самоуправляемую островную республику, которую он считает своей территорией.

По словам Ву, учения являются репетицией вторжения на остров, целью которого является предотвращение прихода других стран на помощь острову.

Учения также демонстрируют "геостратегические амбиции Китая за пределами Тайваня", сказал Ву.

"Китай не имеет права вмешиваться или изменять" демократический процесс тайваньского народа или взаимодействие с другими странами, сказал он.

Тайвань и материк — это отдельные юрисдикции, "ни одна из которых не подчиняется другой", сказал Ву.

Дополнение

С четверга Китай направил военные корабли и самолеты через среднюю линию Тайваньского пролива и запустил ракеты в окружающие остров воды. Игнорируя призывы снизить напряженность, Пекин продолжил учения, равнозначные блокаде, не объявив, когда они закончатся, отмечает издание.

Это произошло после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного американского чиновника за последние 25 лет, на Тайвань, что разозлило Китай, считающий самоуправляемый остров своим.