Китай запретит судам заходить в район вблизи Тайваня из-за падения обломков ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В воскресенье Китай запретит судам заходить в район к северу от Тайваня из-за возможного падения обломков ракеты, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Район примерно в 160 километрах от столицы Тайваня Тайбэя будет закрыт в воскресенье с 9:00 до 15:00, сообщило в четверг управление морской безопасности восточной китайской провинции Фуцзянь. Там добавили, что судам будет "запрещен вход" на время остановки.
Объявление было сделано после того, как министерство транспорта Тайваня заявило в среду, что Пекин планирует ввести запретную для полетов зону к северу от острова из-за "космической деятельности".
По данным министерства, Китай изначально планировал трехдневное закрытие, но уступил после возражений тайваньских властей.
Министерство иностранных дел Пекина в четверг отказалось подтвердить, будет ли введена бесполетная зона.
Военные игры
Пекин в понедельник объявил об окончании трехдневных военных учений вокруг Тайваня. Маневры стали ответом на визит тайваньского лидера Цай Инвень на прошлой неделе в Соединенные Штаты, где она встретилась с двухпартийной группой законодателей, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что смоделировала точечные удары по Тайваню и окружение, которое фактически заблокировало бы остров.
Ожидалось также, что они будут включать учения с боевой стрельбой в закрытом районе недалеко от побережья провинции Фуцзянь — примерно в 80 км к югу от островов Мацу, находящихся под управлением Тайваня, — но неясно, действительно ли эти учения проводились.
Соединенные Штаты – главный союзник Тайваня в сфере безопасности – неоднократно призывали Пекин проявить сдержанность в ответ на визит Цай.
Позже Вашингтон отправил эсминец с управляемыми ракетами через оспариваемые районы Южно-Китайского моря в рамках так называемой «операции по свободе судоходства».
В среду китайские государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на настоящие боевые действия".