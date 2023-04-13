Китай заборонить судам заходити в район поблизу Тайваню через падіння уламків ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У неділю Китай заборонить судам заходити в район на північ від Тайваню через можливе падіння уламків ракети, передає УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Район приблизно за 160 кілометрів від столиці Тайваню Тайбея буде закрито в неділю з 9:00 до 15:00, повідомило у четвер управління морської безпеки східної китайської провінції Фуцзянь. Там додали, що судам буде "заборонено вхід" на час зупинки.
Оголошення було зроблено після того, як міністерство транспорту Тайваню заявило у середу, що Пекін планує запровадити заборонену для польотів зону на північ від острова через "космічну діяльність".
За даними міністерства, Китай спочатку планував триденне закриття, але поступився після заперечень тайванської влади.
Міністерство закордонних справ Пекіна в четвер відмовилося підтвердити, чи буде запроваджено безпольотну зону.
Військові ігри
Пекін у понеділок оголосив про закінчення триденних військових навчань навколо Тайваню. Маневри стали відповіддю на візит тайванського лідера Цай Інвень минулого тижня до Сполучених Штатів, де вона зустрілася із двопартійною групою законодавців, включаючи спікера палати представників Кевіна Маккарті.
Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) заявила, що змоделювала точкові удари по Тайваню та оточення, яке фактично заблокувало б острів.
Очікувалося також, що вони включатимуть навчання з бойовою стріляниною в закритому районі неподалік узбережжя провінції Фуцзянь — приблизно за 80 км на південь від островів Мацу, що знаходяться під керуванням Тайваню, — але незрозуміло, чи справді ці навчання проводилися.
Сполучені Штати – головний союзник Тайваню у сфері безпеки – неодноразово закликали Пекін виявити стриманість у відповідь на візит Цай.
Пізніше Вашингтон відправив есмінець з керованими ракетами через райони Південно-Китайського моря, що оспорюються, в рамках так званої «операції зі свободи судноплавства».
У середу китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "підсилити військову підготовку, орієнтовану на справжні бойові дії".