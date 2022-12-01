Китай ясно дал понять, что не поставляет оружие россии - глава Евросовета

Детали

Тема войны заняла "много времени" во время их трехчасовой встречи в Большом зале народного собрания в Пекине, где также обсуждались торговля, климат, права человека, восстановление после COVID-19, Синьцзян и Тайвань, сказал Мишель журналистам по видеосвязи из Пекина.

"Я призвал президента Си, как мы это сделали на нашем саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на россию для соблюдения устава ООН", - сказал Мишель.

Президент Си "ясно дал понять, что Китай не поставляет оружие россии и что ядерные угрозы неприемлемы", заявил глава Европейского совета, которого цитирует издание.

Дополнение

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к переговорам по политическому урегулированию войны в Украине во время переговоров с находящимся в четверг в Пекине президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.