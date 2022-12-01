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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Китай ясно дав зрозуміти, що не постачає зброю росії - голова Євроради

Китай ясно дав зрозуміти, що не постачає зброю росії - голова Євроради

Київ • УНН

 • 1106173 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна у четвер ще раз закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна використати "вплив" країни на росію через її війну в Україні і заявив, що Пекін ясно дав зрозуміти, що не постачає зброю москві, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тема війни зайняла "багато часу" під час їхньої тригодинної зустрічі у Великій залі народних зборів у Пекіні, де також обговорювалися торгівля, клімат, права людини, відновлення після COVID-19, Сіньцзян та Тайвань, сказав Мішель журналістам з відеозв'язку з Пекіна.

"Я закликав президента Сі, як ми це зробили на нашому саміті ЄС-Китай у квітні, використати свій вплив на росію для дотримання статуту ООН", - сказав Мішель.

Президент Сі "ясно дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю росії і що ядерні загрози є неприйнятними", заявив голова Європейської ради, якого цитує видання.

Доповнення

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні під час переговорів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в четвер у Пекіні.

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