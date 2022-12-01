Китай ясно дав зрозуміти, що не постачає зброю росії - голова Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна у четвер ще раз закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна використати "вплив" країни на росію через її війну в Україні і заявив, що Пекін ясно дав зрозуміти, що не постачає зброю москві, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Тема війни зайняла "багато часу" під час їхньої тригодинної зустрічі у Великій залі народних зборів у Пекіні, де також обговорювалися торгівля, клімат, права людини, відновлення після COVID-19, Сіньцзян та Тайвань, сказав Мішель журналістам з відеозв'язку з Пекіна.
"Я закликав президента Сі, як ми це зробили на нашому саміті ЄС-Китай у квітні, використати свій вплив на росію для дотримання статуту ООН", - сказав Мішель.
Президент Сі "ясно дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю росії і що ядерні загрози є неприйнятними", заявив голова Європейської ради, якого цитує видання.
Доповнення
Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні під час переговорів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в четвер у Пекіні.