Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Китай выступает против военного вмешательства в Венесуэлу и призывает международное сообщество способствовать стабильности в этой латиноамериканской стране. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле, постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй, передает УНН.
“Мы против военного вмешательства, мы против гуманитарной помощи в политических целях, которая создает нестабильность не только в Венесуэле, но и в соседних странах”, — подчеркнул он.
“Китай внимательно следит за нынешней ситуацией в Вененсуеле и попытками правительства Венесуэлы сохранить суверенитет и независимость, — заявил постпред КНР. — Решением венесуэльских проблем должен заниматься сам венесуэльский народ через диалог и консультации. Китай знает, что венесуэльское правительство проявляло сдержанность, пытаясь сохранить мир и безопасность в стране. Китай считает, что все страны должны соблюдать базовых принципов международного права, не вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы”.
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Как сообщал УНН, власти Венесуэлы предлагают лидеру оппозиции Хуану Гуайдо сесть за стол переговоров, чтобы выработать общее решение внутриполитического кризиса, в котором находится Боливарианская Республики.
Напомним, 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его окончания также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Как информировал УНН, Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный президент Венесуэлы Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну.