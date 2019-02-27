Китай виступив проти військового втручання у Венесуелу

"Ми проти військового втручання, ми проти гуманітарної допомоги в політичних цілях, що створює нестабільність не тільки у Венесуелі, але і в сусідніх країнах", - підкреслив він.

"Китай уважно стежить за нинішньою ситуацією в Вененсуеле і спробами уряді Венесуели зберегти суверенітет і незалежність, - заявив постпред КНР. - Рішенням венесуельських проблем повинен займатися сам венесуельський народ через діалог і консультації. Китай знає, що венесуельський уряд виявляло стриманість, намагаючись зберегти мир і безпеку в країні. Китай вважає, що всі країни повинні дотримуватися базових принципів міжнародного права, не втручаючись у внутрішні справи Венесуели".

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Як повідомляв УНН, влада Венесуели пропонує лідеру опозиції Хуану Гуайдо сісти за стіл переговорів, щоб виробити спільне рішення внутрішньополітичної кризи, в якому перебуває боліваріанська Республіка.

Нагадаємо, 23 січня Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших країн. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Кілька європейських держав пред’явили Мадуро ультиматум про проведення дострокових президентських виборів, а після його закінчення також визнали Гуайдо тимчасовим президентом. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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Як інформував УНН, Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни.