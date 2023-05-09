Китай высылает канадского дипломата

Детали

Министерство иностранных дел заявило, что Китай применяет «ответные контрмеры на недобросовестный шаг Канады», против которого, по его словам, он «решительно выступает».

В сообщении говорится, что Дженнифер Линн Лалонд, главного канадского дипломата Шанхая, попросили покинуть страну до 13 мая, и что Китай «оставляет за собой право предпринять дальнейшие ответные действия».

Что предшествовало

Ранее во вторник Канада заявила, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо высылает китайского дипломата, который, по утверждениям канадского разведывательного агентства, был причастен к заговору с целью запугать депутата от оппозиции и его родственников в Гонконге.

В последние годы Китай выслал представителей иностранных СМИ в отместку за их репортажи или ограничения, наложенные на представителей китайских государственных СМИ, размещённых в США и других странах, полностью контролируемых Коммунистической партией.

Высылки дипломатов происходят гораздо реже. В 2020 году Китай приказал закрыть консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны, чтобы отомстить за то, что Вашингтон приказал закрыть консульство Китая в Хьюстоне, которое, по его словам, было центром спонсируемого государством коммерческого шпионажа. Китай отверг это обвинение.

Китайско-канадские отношения резко ухудшились после того, как Китай задержал бывшего дипломата Майкла Ковригу и предпринимателя Майкла Спавора вскоре после того, как Канада арестовала Мэн Ваньчжоу, финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei и дочь основателя компании, по указанию властей США.