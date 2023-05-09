Китай высылает канадского дипломата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во вторник Китай объявил о высылке канадского дипломата в отместку за то, что Оттава приказала сотруднику китайского консульства покинуть страну из-за угроз, которые он делал в адрес канадского депутата и его семьи. Об этом УНН пишет ссылаясь на Associated Press.
Детали
Министерство иностранных дел заявило, что Китай применяет «ответные контрмеры на недобросовестный шаг Канады», против которого, по его словам, он «решительно выступает».
В сообщении говорится, что Дженнифер Линн Лалонд, главного канадского дипломата Шанхая, попросили покинуть страну до 13 мая, и что Китай «оставляет за собой право предпринять дальнейшие ответные действия».
Что предшествовало
Ранее во вторник Канада заявила, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо высылает китайского дипломата, который, по утверждениям канадского разведывательного агентства, был причастен к заговору с целью запугать депутата от оппозиции и его родственников в Гонконге.
В последние годы Китай выслал представителей иностранных СМИ в отместку за их репортажи или ограничения, наложенные на представителей китайских государственных СМИ, размещённых в США и других странах, полностью контролируемых Коммунистической партией.
Высылки дипломатов происходят гораздо реже. В 2020 году Китай приказал закрыть консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны, чтобы отомстить за то, что Вашингтон приказал закрыть консульство Китая в Хьюстоне, которое, по его словам, было центром спонсируемого государством коммерческого шпионажа. Китай отверг это обвинение.
Китайско-канадские отношения резко ухудшились после того, как Китай задержал бывшего дипломата Майкла Ковригу и предпринимателя Майкла Спавора вскоре после того, как Канада арестовала Мэн Ваньчжоу, финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei и дочь основателя компании, по указанию властей США.