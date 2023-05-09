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Китай висилає канадського дипломата

Китай висилає канадського дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У вівторок Китай оголосив про висилку канадського дипломата в помсту за те, що Оттава наказала співробітнику китайського консульства залишити країну через погрози, які він робив на адресу канадського депутата та його родини. Про це УНН пише посилаючись на Associated Press.

Деталі

Міністерство закордонних справ заявило, що Китай застосовує «у відповідь контрзаходи на несумлінний крок Канади», проти якого, за його словами, він «рішуче виступає».

У повідомленні йдеться, що Дженніфер Лінн Лалонд, головного канадського дипломата Шанхаю, попросили залишити країну до 13 травня, і що Китай «залишає за собою право вжити подальших дій у відповідь».

Що передувало

Раніше у вівторок Канада заявила, що уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо висилає китайського дипломата, який, за твердженнями канадського розвідувального агентства, був причетний до змови з метою залякати депутата від опозиції та його родичів у Гонконгу.

В останні роки Китай вислав представників іноземних ЗМІ в помсту за їхні репортажі або обмеження, накладені на представників китайських державних ЗМІ, розміщених у США та інших країнах, повністю контрольованих Комуністичною партією.

Висилки дипломатів відбуваються набагато рідше. У 2020 році Китай наказав закрити консульство США в місті Ченду на південному заході країни, щоб помститися за те, що Вашингтон наказав закрити консульство Китаю в Х'юстоні, яке, за його словами, було центром спонсорованого державою комерційного шпигунства. Китай відкинув це звинувачення.

Китайсько-канадські відносини різко погіршилися після того, як Китай затримав колишнього дипломата Майкла Ковріга і підприємця Майкла Спавора невдовзі після того, як Канада заарештувала Мен Ваньчжоу, фінансового директора телекомунікаційного гіганта Huawei і дочку засновника компанії, за вказівкою влади США.

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