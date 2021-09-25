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Финансовый директор Huawei возвращается в Китай после соглашения с США - СМИ

Финансовый директор Huawei возвращается в Китай после соглашения с США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 30145 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела домой в Китай после достижения соглашения с прокуратурой США о прекращении дела о банковском мошенничестве против нее, что снизило напряженность между Китаем и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters и BBC.

Детали

США утверждали, что Мэн ввела в заблуждение банк HSBC относительно истинного характера отношений Huawei с компанией Skycom, что поставило банк под угрозу нарушения санкций США против Ирана.

Николь Бекманн, исполняющая обязанности прокурора США в Бруклине, заявила, что, заключив соглашение, “Мэн взяла на себя ответственность за свою главную роль в реализации схемы обмана глобального финансового учреждения”.

Соглашение касается только Meн, и Министерство юстиции США заявило, что готовится к судебному разбирательству против Huawei и надеется доказать свою правоту в суде.

Через несколько часов после новости о соглашении двое канадцев бизнесмен Майкл Спавор и бывший дипломат Майкл Коврига, арестованные вскоре после взятия под стражу Мэн в декабре 2018 года, были освобождены из китайских тюрем и вернулись в Канаду. Спавор и Коврига, находились в Китае более тысячи дней. В августе китайский суд приговорил Спавора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж.

Пекин отрицал связь их арестов.

Многолетние события с экстрадицией финансового директора Huawei стали центральным источником разногласий во все более неустойчивых отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Дополнение

Мэн — старшая дочь миллиардера Жень Чженфея, который основал Huawei в 1987 году. В настоящее время компания является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире.

Он служил в китайской армии девять лет, до 1983 года, а также является членом Коммунистической партии Китая.

Huawei столкнулась с обвинениями в том, что китайские власти могут использовать ее оборудование для шпионажа — обвинение компания отрицает.

В 2019 году США наложили санкции на Huawei и поместили ее в черный список экспорта, отрезав ее от ключевых технологий.

Великобритания, Швеция, Австралия и Япония также запретили Huawei, в то время как другие страны, включая Францию и Индию, приняли меры, которые не предусматривают прямого запрета.

После ареста Мэн, двусторонние отношения США и Китая снизились до исторического минимума.

Даже после сделки, обвинения США против Huawei остаются, и компания по-прежнему находится в черном списке для торговли. Другие китайские технологические компании, работающие в США, такие как социальная сеть TikTok, также находятся под пристальным вниманием.

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