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Фінансовий директор Huawei повертається у Китай після угоди з США - ЗМІ

Фінансовий директор Huawei повертається у Китай після угоди з США - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Фінансовий директор Huawei Мен Ваньчжоу вилетіла додому в Китай після досягнення угоди з прокуратурою США про припинення справи про банківське шахрайство проти неї, що знизило напруженість між Китаєм і США. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters та ВВС.

Деталі

США стверджували, що Мен ввела в оману банк HSBC щодо справжнього характеру відносин Huawei з компанією Skycom, що поставило банк під загрозу порушення санкцій США проти Ірану.

Ніколь Бекманн, виконуюча обов’язки прокурора США в Брукліні, заявила, що, уклавши угоду, “Мен взяла на себе відповідальність за свою головну роль в реалізації схеми обману глобальної фінансової установи”.

Угода стосується тільки Meн, і Міністерство юстиції США заявило, що готується до судового розгляду проти Huawei і сподівається довести свою правоту в суді.

Через кілька годин після новини про угоду двоє канадців бізнесмен Майкл Спавор і колишній дипломат Майкл Коврига, заарештовані незабаром після взяття під варту Мен в грудні 2018 року, були звільнені з китайських тюрем і повернулися в Канаду. Спавор і Коврига, перебували в Китаї понад тисячу днів. У серпні китайський суд засудив Спавора до 11 років тюремного ув’язнення за шпигунство.

Пекін заперечував зв’язок їх арештів.

Багаторічні події з екстрадицією фінансового директора Huawei стали центральним джерелом розбіжностей у все більш нестійких відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Доповнення

Мен — старша дочка мільярдера Жень Чженфея, який заснував Huawei в 1987 році. В даний час компанія є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі.

Він служив в китайській армії дев’ять років, до 1983 року, а також є членом Комуністичної партії Китаю.

Huawei зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що китайська влада може використовувати її обладнання для шпигунства — звинувачення компанія заперечує.

У 2019 США наклали санкції на Huawei і помістили її в чорний список експорту, відрізавши її від ключових технологій.

Велика Британія, Швеція, Австралія та Японія також заборонили Huawei, в той час як інші країни, включаючи Францію і Індію, вжили заходів, які не передбачають прямої заборони.

Після арешту Мен, двосторонні відносини США та Китаю знизились до історичного мінімуму.

Навіть після угоди, звинувачення США проти Huawei залишаються, і компанія як і раніше знаходиться в чорному списку для торгівлі. Інші китайські технологічні компанії, що працюють в США, такі як соціальна мережа TikTok, також знаходяться під пильною увагою.

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