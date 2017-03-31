Китай будет решать торговые недоразумении с США путем диалога

Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

Он отметил, что за 38 лет со времени установления дипломатических отношений между КНР и США стороны добились в своих торгово-экономических отношениях значительного прогресса. По его словам, в 2016 году общий объем торговли товарами между сторонами достиг 519,6 млрд. долл. США.

Лу Кан отметил, что проблема дисбаланса в торговле, о которой часто говорят в Вашингтоне, на самом деле заключается в том, что в положительном торговом сальдо торговли КНР с США на американские компании, работающие на территории Китая, приходится примерно 40%.

Он подчеркнул, что практика свидетельствует о сильной взаимодополняемости КНР и США в рамках двусторонних торгово-экономических отношений. По его убеждению, рынок уже определил ситуацию в отношениях между Китаем и США, когда интерес одной стороны обусловливает пользу для другой и наоборот.

Напомним, что недавно государственный секретарь США посетил Китайскую Народную Республику.

Как сообщал 19 марта, США и Китай будут сотрудничать, чтобы урегулировать конфликт с КНДР.

18 марта государственный секретарь США Р.Тиллерсон начал визит в Китай.