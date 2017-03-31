Китай будет решать торговые недоразумении с США путем диалога

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47303 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160072 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113087 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104643 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Китай будет решать торговые недоразумении с США путем диалога

Китай будет решать торговые недоразумении с США путем диалога

Киев  •  УНН

 • 19981 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Китай намерен за счет совместных усилий с США и на основе взаимоуважения, сотрудничества и общего выигрыша расширять практическое двустороннее сотрудничество в области торговли и экономики, и решать должным образом торгово-экономические трения с помощью диалога, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

Он отметил, что за 38 лет со времени установления дипломатических отношений между КНР и США стороны добились в своих торгово-экономических отношениях значительного прогресса. По его словам, в 2016 году общий объем торговли товарами между сторонами достиг 519,6 млрд. долл. США.

Лу Кан отметил, что проблема дисбаланса в торговле, о которой часто говорят в Вашингтоне, на самом деле заключается в том, что в положительном торговом сальдо торговли КНР с США на американские компании, работающие на территории Китая, приходится примерно 40%.

Он подчеркнул, что практика свидетельствует о сильной взаимодополняемости КНР и США в рамках двусторонних торгово-экономических отношений. По его убеждению, рынок уже определил ситуацию в отношениях между Китаем и США, когда интерес одной стороны обусловливает пользу для другой и наоборот.

Напомним, что недавно государственный секретарь США посетил Китайскую Народную Республику.

Как сообщал 19 марта, США и Китай будут сотрудничать, чтобы урегулировать конфликт с КНДР.

18 марта государственный секретарь США Р.Тиллерсон начал визит в Китай.

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