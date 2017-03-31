Китай будет решать торговые недоразумении с США путем диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Китай намерен за счет совместных усилий с США и на основе взаимоуважения, сотрудничества и общего выигрыша расширять практическое двустороннее сотрудничество в области торговли и экономики, и решать должным образом торгово-экономические трения с помощью диалога, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.
Он отметил, что за 38 лет со времени установления дипломатических отношений между КНР и США стороны добились в своих торгово-экономических отношениях значительного прогресса. По его словам, в 2016 году общий объем торговли товарами между сторонами достиг 519,6 млрд. долл. США.
Лу Кан отметил, что проблема дисбаланса в торговле, о которой часто говорят в Вашингтоне, на самом деле заключается в том, что в положительном торговом сальдо торговли КНР с США на американские компании, работающие на территории Китая, приходится примерно 40%.
Он подчеркнул, что практика свидетельствует о сильной взаимодополняемости КНР и США в рамках двусторонних торгово-экономических отношений. По его убеждению, рынок уже определил ситуацию в отношениях между Китаем и США, когда интерес одной стороны обусловливает пользу для другой и наоборот.
Напомним, что недавно государственный секретарь США посетил Китайскую Народную Республику.
Как сообщал 19 марта, США и Китай будут сотрудничать, чтобы урегулировать конфликт с КНДР.
18 марта государственный секретарь США Р.Тиллерсон начал визит в Китай.