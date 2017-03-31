Китай вирішуватиме торгівельні непорозумінні з США шляхом діалогу

Таку заяву зробив офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Лу Кан.

Він зазначив, що за 38 років з часу встановлення дипломатичних відносин між КНР і США сторони домоглися в своїх торговельно-економічних відносинах значного прогресу. За його словами, у 2016 році загальний обсяг торгівлі товарами між сторонами сягнув 519,6 млрд. доларів США.

Лу Кан наголосив, що проблема дисбалансу в торгівлі, про яку часто говорять у Вашингтоні, насправді полягає в тому, що в позитивному торговому сальдо торгівлі КНР з США на американські компанії, які працюють на території Китаю, припадає приблизно 40%.

Він підкреслив, що практика свідчить про сильну взаємодоповнюваність КНР і США в рамках двосторонніх торговельно-економічних відносин. На його переконання, ринок вже визначив ситуацію у відносинах між Китаєм і США, коли інтерес однієї сторони зумовлює користь для іншої й навпаки.

Нагадаємо, що нещодавно державний секретар США відвідав Китайську Народну Республіку.

Як повідомляв УНН 19 березня, США та Китай співпрацюватимуть, щоб врегулювати конфлікт з КНДР.

18 березня державний секретар США Р.Тіллерсон розпочав візит до Китаю.