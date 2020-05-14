Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна

“Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и по логике заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая получила бы пользу от эпидемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим”, — говорится в заявлении КНР.

Также отмечается, что на сегодня есть много версий возникновения вируса и это может касаться нескольких стран.

“Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, в мире нет таких прецедентов и нет такой логики. Вирус — общий враг всего человечества, а также вызов всему миру. Невозможно предсказать, а тем более проконтролировать, когда, откуда и каким образом он вторгнется, причиняя вред всему человечеству. С момента вспышки эпидемии правительство Китая с чувством большой ответственности за безопасность и здоровье как своих граждан, так и всего международного сообщества, приняло ряд строгих, последовательных и комплексных мероприятий”, — говорится в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд Киева просят установить бездействие Правительства КНР и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19.