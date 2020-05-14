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Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус: ми постраждала країна

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Китаї відреагували на позов української громадської організації до суду через коронавірус. В КНР зазначають, що жодним чином не являються тією стороною, яка отримала б користь від епідемії і є постраждалою країною. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву пресспікера Посольства КНР в Україні.

Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус: ми постраждала країна

“Вірус не знає кордонів і може з’явитися в будь-який момент в будь-якій точці світу. Можливо, сьогодні під удар потрапила одна країна, але завтра, може бути, постраждає і інша. Під час епідемії COVID-19 Китай є постраждалою країною, і за логікою заслуговує на співчуття. Ми жодним чином не сторона, яка отримала б користь від епідемії, тим більше не сторона, яка принесла біду іншим”, — йдеться у заяві КНР.

Також зазначається, що на сьогодні є багато версій виникнення вірусу і це може стосуватися кількох країн.

“Покласти відповідальність на країну, яка першою повідомила про появу нового вірусу, в світі немає таких прецедентів і немає такої логіки. Вірус — спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу. Неможливо передбачити, а тим більше проконтролювати, коли, звідки і яким чином він вторгнеться, заподіюючи шкоду всьому людству. З моменту спалаху епідемії уряд Китаю з почуттям великої відповідальності за безпеку і здоров’я як своїх громадян, так і всього міжнародного співтовариства, прийняло ряд строгих, послідовних і комплексних заходів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просять встановити бездіяльність Уряду КНР та державних органів України, що призвела до поширення COVID-19.

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