У Києві подали позов на Китай та державні органи України через поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять встановити бездіяльність Уряду КНР та державних органів України, що призвела до поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, екс-прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця”, — йдеться в повідомленні.
Також позов подано стосовно 48 народних депутатів України — членів парламентських комітетів з питань бюджету та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
“Громадська організація, яка виступає позивачем, просить суд визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що загалом позов містить 9 вимог, серед яких — зобов’язати Уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права; зобов’язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а МОЗ — забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.
“Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, — повідомляє ОАСК.
Нагадаємо, ОАСК відкрив провадження у справі про закриття кордону України через коронавірус.