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В Киеве подали иск на Китай и государственные органы Украины из-за распространения COVID-19

Киев • УНН

 • 20945 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Окружной административный суд Киева просят установить бездействие Правительства КНР и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

В Киеве подали иск на Китай и государственные органы Украины из-за распространения COVID-19

“В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Службу безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бывших министров здравоохранения Звездную Скалецкий и Илью Емца”, — говорится в сообщении.

Также иск подан в отношении 48 народных депутатов Украины — членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

“Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в целом иск содержит 9 требований, среди которых — обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней”, а Минздрав — обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

“Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу”, — сообщает ОАСК.

Напомним, ОАСК открыл производство по делу о закрытии границы Украины из-за коронавируса.

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