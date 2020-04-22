ОАСК відкрив провадження у справі про закриття кордону України через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження п.1. розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р "Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду міста Києва.
Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.
Нагадаємо, ОАСК просять визнати протиправними обмеження роботи розважальних центрів до 24 квітня.