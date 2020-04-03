ОАСК просять визнати протиправними обмеження роботи розважальних центрів до 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, в якому позивач просить визнати протиправними обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"До ОАСК надійшов позов підприємця з Одещини до Кабінету Міністрів України. Позивач просить визнати протиправними встановлені урядом до 24 квітня 2020 року обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що йдеться про постанову уряду "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів у закладах харчування, торгівельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.
"Позивач вважає, що прийняттям оскаржуваної постанови, Кабінет Міністрів України порушив конституційне право особи на здійснення підприємницької діяльності", - зазначається у повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
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