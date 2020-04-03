ОАСК просят признать противоправными ограничения работы развлекательных центров до 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит признать противоправными ограничения работы учреждений питания и развлекательных центров до 24 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В ОАСК поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету Министров Украины. Истец просит признать противоправными установленные правительством в 24 апреля 2020 года ограничения по работе заведений питания и развлекательных центров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что речь идет о постановлении правительства "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) в части, касающейся запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать в учреждениях питания, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
"Истец считает, что принятием обжалуемого постановления, Кабинет Министров Украины нарушил конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности", - отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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