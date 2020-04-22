ОАСК открыл производство по делу о закрытии границы Украины из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 №287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.
Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.
Напомним, ОАСК просят признать противоправными ограничения работы развлекательных центров до 24 апреля.