Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Центральное разведывательное управление США переориентирует свою деятельность по борьбе с терроризмом на Китай. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на закрытом совещании с руководителями антитеррористического ведомства, о котором сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
По словам Коэна, США продолжат преследовать террористов, но теперь самым высоким приоритетом является попытка лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться все больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP.
В ЦРУ наступил «тихий поворот», пишет AP: сотни сотрудников переводятся на должности, связанные с Китаем, в том числе те, кто раньше работал с террористической угрозой. В агентстве многие изучают китайский язык, и ЦРУ пытается нанять больше людей, говорящих на китайском.
Чиновники ЦРУ заявили, что им нужно больше информации о Китае, в частности потому, что они не смогли окончательно определить причину пандемии COVID-19. Происхождение вируса неизвестно. Кроме того, ЦРУ надеется получить больше информации о китайских разработках в области новейших технологий. Соединенные Штаты считают, что триллионные инвестиции Китая в квантовые науки, искусственный интеллект и другие технологии скоро изменят структуру экономики и способ ведения войн.
Ранее
США уже давно озабочены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявили, что Пекин пытался повлиять на американские выборы, занимался кибершпионажем и упрятал в лагеря миллионы уйгуров, принадлежащих к мусульманскому меньшинству, проживающему в китайском районе Синьцзян. Кроме того, США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляющийся остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.