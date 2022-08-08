Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом

Детали

По словам Коэна, США продолжат преследовать террористов, но теперь самым высоким приоритетом является попытка лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться все больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP.

В ЦРУ наступил «тихий поворот», пишет AP: сотни сотрудников переводятся на должности, связанные с Китаем, в том числе те, кто раньше работал с террористической угрозой. В агентстве многие изучают китайский язык, и ЦРУ пытается нанять больше людей, говорящих на китайском.

Чиновники ЦРУ заявили, что им нужно больше информации о Китае, в частности потому, что они не смогли окончательно определить причину пандемии COVID-19. Происхождение вируса неизвестно. Кроме того, ЦРУ надеется получить больше информации о китайских разработках в области новейших технологий. Соединенные Штаты считают, что триллионные инвестиции Китая в квантовые науки, искусственный интеллект и другие технологии скоро изменят структуру экономики и способ ведения войн.

Ранее

США уже давно озабочены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявили, что Пекин пытался повлиять на американские выборы, занимался кибершпионажем и упрятал в лагеря миллионы уйгуров, принадлежащих к мусульманскому меньшинству, проживающему в китайском районе Синьцзян. Кроме того, США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляющийся остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.