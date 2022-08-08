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Китай стане головним пріоритетом ЦРУ замість боротьби з тероризмом

Китай стане головним пріоритетом ЦРУ замість боротьби з тероризмом

Київ • УНН

 • 93289 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Центральне розвідувальне управління США переорієнтує свою діяльність із боротьби з тероризмом на Китай. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен на закритій нараді із керівниками антитерористичного відомства, про яку повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

За словами Коена, США продовжать переслідувати терористів, але тепер найвищим пріоритетом є спроба краще зрозуміти Пекін і протистояти йому. На ці цілі спрямовуватиметься дедалі більше грошей та інших ресурсів ЦРУ, що вимагатиме їх скорочення в інших сферах, у тому числі у сфері боротьби з тероризмом, кажуть джерела AP.

У ЦРУ настав «тихий поворот», пише AP: сотні співробітників переводяться на посади, пов'язані з Китаєм, зокрема ті, хто раніше працював із терористичною загрозою. В агентстві багато хто вивчає китайську мову, і ЦРУ намагається найняти більше людей, які розмовляють китайською.

Чиновники ЦРУ заявили, що їм потрібно більше інформації про Китай, зокрема, тому, що вони не змогли остаточно визначити причину пандемії COVID-19. Походження вірусу достеменно невідоме. Крім того, ЦРУ сподівається отримати більше інформації про китайські розробки в галузі новітніх технологій. Сполучені Штати вважають, що трильйонні інвестиції Китаю у квантові науки, штучний інтелект та інші технології незабаром змінять структуру економіки та спосіб ведення воєн.

Раніше

США вже давно стурбовані зростаючими політичними та економічними амбіціями Китаю. У США заявили, що Пекін намагався вплинути на американські вибори, займався кібершпигунством і запроторив у табори мільйони уйгурів, що належать до мусульманської меншини, яка проживає в китайському районі Сіньцзян. Крім того, США побоюються, що найближчими роками Пекін спробує силою захопити самоврядний острів Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

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