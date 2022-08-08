Китай стане головним пріоритетом ЦРУ замість боротьби з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Центральне розвідувальне управління США переорієнтує свою діяльність із боротьби з тероризмом на Китай. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен на закритій нараді із керівниками антитерористичного відомства, про яку повідомляє Associated Press, передає УНН.
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За словами Коена, США продовжать переслідувати терористів, але тепер найвищим пріоритетом є спроба краще зрозуміти Пекін і протистояти йому. На ці цілі спрямовуватиметься дедалі більше грошей та інших ресурсів ЦРУ, що вимагатиме їх скорочення в інших сферах, у тому числі у сфері боротьби з тероризмом, кажуть джерела AP.
У ЦРУ настав «тихий поворот», пише AP: сотні співробітників переводяться на посади, пов'язані з Китаєм, зокрема ті, хто раніше працював із терористичною загрозою. В агентстві багато хто вивчає китайську мову, і ЦРУ намагається найняти більше людей, які розмовляють китайською.
Чиновники ЦРУ заявили, що їм потрібно більше інформації про Китай, зокрема, тому, що вони не змогли остаточно визначити причину пандемії COVID-19. Походження вірусу достеменно невідоме. Крім того, ЦРУ сподівається отримати більше інформації про китайські розробки в галузі новітніх технологій. Сполучені Штати вважають, що трильйонні інвестиції Китаю у квантові науки, штучний інтелект та інші технології незабаром змінять структуру економіки та спосіб ведення воєн.
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США вже давно стурбовані зростаючими політичними та економічними амбіціями Китаю. У США заявили, що Пекін намагався вплинути на американські вибори, займався кібершпигунством і запроторив у табори мільйони уйгурів, що належать до мусульманської меншини, яка проживає в китайському районі Сіньцзян. Крім того, США побоюються, що найближчими роками Пекін спробує силою захопити самоврядний острів Тайвань, який Китай вважає своєю територією.