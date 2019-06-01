Китай прокомментировал критерии включения иностранных лиц в список ненадежных субъектов

“Во-первых, министерство будет оценивать, осуществлялись ли в отношении китайских компаний блокада и иные дискриминационные меры. Во-вторых, проверять, предпринимает ли иностранный субъект какие-либо действия в некоммерческих целях, способные нарушить правила рынка и принципы договорных обязательств”, — сообщил представитель Минкоммерции. В-третьих, по словам Ван Хэцзюня, министерство будет учитывать, “привела ли деятельность иностранного физического или юридического лица к материальному ущербу китайского предприятия и связанных с ним отраслей”, и в-четвертых, оценивать, “представляет ли поведение иностранного субъекта потенциальную угрозу для национальной безопасности КНР”.

“После того, как физическое или юридическое лицо будет включено в список ненадежных субъектов, в его отношении будут проводиться определенные процедуры расследования”, — указал представитель ведомства. Он также призвал китайские предприятия “сохранять бдительность и предотвращать всевозможные риски при заключении сделок с иностранными субъектами, в особенности с теми, которые были внесены в список ненадежных”.

Как сообщал УНН, Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках.