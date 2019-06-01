Китай прокоментував критерії включення іноземних осіб в список ненадійних суб'єктів

“По-перше, міністерство буде оцінювати, чи здійснювалися щодо китайських компаній блокада і інші дискримінаційні заходи. По-друге, перевіряти, чи робить іноземний суб’єкт будь-які дії в некомерційних цілях, які можуть порушити правила ринку і принципи договірних зобов’язань”, — повідомив представник Мінкомерції. По-третє, за словами Ван Хецзюня, міністерство буде враховувати, “чи привела діяльність іноземної фізичної або юридичної особи до матеріальної шкоди китайському підприємству і пов’язаних з ним галузей”, і по-четверте, оцінювати, “чи представляє поведінка іноземного суб’єкта потенційну загрозу для національної безпеки КНР”.

“Після того, як фізична або юридична особа буде включена в список ненадійних суб’єктів, в його відношенні будуть проводитися певні процедури розслідування”, — вказав представник відомства. Він також закликав китайські підприємства “зберігати пильність і запобігати всіляким ризикам при укладанні угод з іноземними суб’єктами, особливо з тими, які були внесені в список ненадійних”.

Як повідомляв УНН, Пентагон заборонив користуватися послугами РФ при космічних пусках.