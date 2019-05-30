Пентагон заборонив користуватися послугами РФ при космічних пусках

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство оборони США додало Російську Федерацію у список країн, чиїми послугами заборонено користуватися при запуску комерційних супутників з 2022 року. Відповідні поправки було внесено до правил закупівель в сфері оборони, опублікованими на сайті Федерального реєстру, передає УНН.

"Заборонити укладання контрактів на комерційні супутникові послуги іноземному суб'єкту, якщо укладання такого договору створить неприйнятний ризик для кібербезпеки. Додати Росію до переліку таких країн", - йдеться у пункті 1603 документу.

Крім того, у документі вказується, що додано нові обмеження щодо супутників і ракет-носіїв, які будуть використовуватися для надання супутникових послуг, але ці обмеження не поширюються на запуски, що відбуваються до 31 грудня 2022.

Зазначається, що в цей список вже включені Китай, КНДР, Іран, Судан і Сирія.

Нагадаємо, глава Роскосмосу описав план з освоєння Місяця

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