Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 21485 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 43516 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61818 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76929 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120048 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110914 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

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Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках

Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках

Киев  •  УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство обороны США добавило Российскую Федерацию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при запуске коммерческих спутников с 2022 года. Соответствующие поправки были внесены в правила закупок в сфере обороны, опубликованным на сайте Федерального реестра, передает УНН.

"Запретить заключение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранному субъекту, если заключение такого договора создаст неприемлемый риск для кибербезопасности. Добавить Россию в список таких стран", - говорится в пункте 1603 документа.

Кроме того, в документе указывается, что добавленные новые ограничения относительно спутников и ракет-носителей, которые будут использоваться для предоставления спутниковых услуг, но эти ограничения не распространяются на запуски, происходящие до 31 декабря 2022.

Отмечается, что в этот список уже включены Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Напомним, глава Роскосмоса описал план по освоению Луны.

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